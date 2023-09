Reprodução/Senan Panamá O helicóptero estava em operação de resgate no momento do desaparecimento

Um helicóptero de resgate foi encontrado na noite do último domingo (10) em uma região montanhosa do Panamá. A aeronave estava com três pessoas a bordo, que trabalhavam em uma missão de resgate e socorro, quando se envolveu em um acidente na região. Ela havia desaparecido por volta das 11h30 da manhã de ontem.



A tripulação do helicóptero era formada pelo capitão Javier Hinestroza (piloto), major Félix Barrera (copiloto) e cabo Héctor Atencio (técnico).

O Serviço Nacional Aeronaval (Senan), do Ministério da Segurança Pública do país, foi o responsável pelas buscas da aeronave e dos tripulantes. O helicóptero é um AW-139, com a matrícula AN-141.

Ela teria desaparecida em uma área entre Punta Rincón e a cidade de Santiago, em Veraguas, durante uma operação de resgate e socorro para as estações navais do Caribe.

Ao todo, quatro aeronaves foram destinadas para a busca do AW-139, com o objetivo de encontrar o helicóptero e entender o estado da tripulação. As informações são de que ela foi encontrada na zona montanhosa da cordilheira de Coclesito, distrito de Donoso, província de Coclé.

Segundo o Senan: "Devido à dificuldade de acesso ao local do acidente, o estado dos tripulantes é desconhecido e os esforços para chegar ao local do acidente estão sendo esgotados."

O Serviço ainda informou que montou uma equipe de busca e salvamento, com forças em meio aéreo e terrestre, que estão sendo deslocadas para o local do acidente.

#COMUNICADO | El Servicio Nacional Aeronaval informa, que el helicóptero AN-141 fue encontrado y se prepara una operación para poder llegar hasta el lugar del siniestro y conocer la condición de la tripulación. pic.twitter.com/uIZ822qypB — Senan Panamá (@SENANPanama) September 11, 2023