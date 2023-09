Geraldo Magela/Agência Senado/Flickr Após a delação, a PF terá que averiguar a veracidade das informações dadas por Mauro Cid





Após a homologação do acordo de delação premiada do tenente-coronel Mauro Cid, ex-ajudante de ordens da Presidência durante o governo Bolsonaro, a Polícia Federal entra numa nova fase de investigações que atingem o ex-presidente, sua família e aliados.

Agora, Mauro Cid precisará dar fatos inéditos aos investigadores e, depois da delação, os agentes vão realizar novas diligências para checar a veracidade das afirmações do militar.







A expectativa na PF - e em boa parte do meio político - é que Cid dê informações relevantes para chegar aos culpados e elucidar o escândalo das joias do Governo Brasileiro vendidas no exterior; as fraudes a cartões de vacinação de Bolsonaro e sua família; a suposta trama golpista contra o sistema eleitoral; e até mesmo a tentativa de golpe de Estado que o país sofreu no dia 8 de janeiro de 2023.

Preso por quatro meses, Mauro Cid chegou a ir ao Supremo Tribunal Federal (STF) para informar o seu desejo de colaborar com as investigações. Agora, Cid está em liberdade provisória com imposição de medidas cautelares.