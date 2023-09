Marcos Oliveira/Agência Senado - 11.07.2023 Tenente-coronel Mauro César Barbosa Cid na CPMI dos Atos Golpistas

A defesa do ajudante de ordens do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), Mauro Cid , pediu liberdade provisória ao ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes.



O pedido se dá em meio a tentativa de Cid de realizar uma delação premiada à Polícia Federal. A delação, no entanto, ainda depende de aceitação do STF.

O advogado e o auxiliar de Bolsonaro foram à suprema Corte nesta quarta-feira (6) e se reuniram com o juiz do gabinete de Moraes. O Ministério Público Federal (MPF) também precisa ser ouvido sobre quais as condições para o acordo ser firmado.

A decisão de conceder liberdade a Mauro Cid até que seja realizado o julgamento ficará a cargo de Moraes.

Cid está preso por suspeita de participar na incorporação de joias sauditas ao patrimônio de Bolsonaro de maneira ilegal, além de tentar vendê-las em viagens oficiais.

O ajudante de ordens também é investigado por ajudar na fraude do cartão de vacinação do ex-presidente e de sua filha de 12 anos, além de envolvimento nas tratativas sobre possível invasão do sistema do Conselho Nacional de Justiça (CNJ) pelo hacker Walter Delgatti Neto, para desacreditar o sistema judiciário brasileiro.



Mauro Cid também é investigado por suposto envolvimento em uma tentativa de golpe de estado.