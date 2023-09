Ricardo Stuckert Lula e primeiro ministro da Índia,Narendra Modi

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) chega nesta sexta-feira (8) à Nova Délhi, na Índia, para participar da cúpula do G20, que reúne líderes das 20 maiores economias do mundo e outros países convidados. O mandatário deve realizar três discursos durante o encontro, que será realizado durante o fim de semana, e pretende focar no tema ambiental, na paz e na economia de países emergentes.

No sábado devem ocorrer dois encontros e no domingo está prevista a cerimônia de encerramento, quando Lula receberá do primeiro-ministro da Índia, Narendra Modi, a presidência do G20.

No sábado, a primeira reunião será o painel “Um Planeta”, que tratará de desenvolvimento sustentável, transição energética, mudanças climáticas, preservação ambiental e emissões de carbono. O segundo painel, “Uma Família”, abordará temas como crescimento inclusivo, progresso nos objetivos de desenvolvimento sustentável (ODS), educação, saúde e desenvolvimento liderado por mulheres.

Já no domingo a sessão será batizada de "Um Futuro" e tratará de temas como as transformações tecnológicas, a infraestrutura pública digital, reformas multilaterais e o futuro do trabalho e emprego.

O Brasil será a próxima sede da cúpula e, com isso, deve receber mais de cem reuniões técnicas de ministros durante um ano, até que o Rio de Janeiro receba os líderes mundiais em 2024.

O presidente deve tangenciar temas como a reforma do Conselho de Segurança da ONU (Organização das Nações Unidas), a paz entre Rússia e Ucrânia e o combate à fome, além da ampliação da participação de países emergentes na economia global.

Lula também terá reuniões bilaterais, que ainda estão sendo fechadas pelo Palácio do Planalto e o Itamaraty. A expectativa é que o encontro também seja utilizado para avanças nas negociações do acordo comercial entre Mercosul e União Europeia.

O G20 é formado por África do Sul, Alemanha, Arábia Saudita, Argentina, Austrália, Brasil, Canadá, China, Coreia do Sul, Estados Unidos, França, Índia, Indonésia, Itália, Japão, México, Reino Unido, Rússia, Turquia e União Europeia. Para esta cúpula, também foram convidados Bangladesh, Egito, Emirados Árabes Unidos, Espanha, Ilhas Maurício, Nigéria, Omã, Países Baixos e Singapura.