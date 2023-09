Geraldo Magela/Agência Senado Após 50 anos de vida política, o senador e ex-governador de Pernambuco anunciou sua aposentadoria





Nesta quarta-feira (6) o senador Jarbas Vasconcelos (MDB), que também foi governador de Pernambuco entre 1999 e 2006, anunciou sua aposentadoria da vida política aos 81 anos, encerrando uma carreira de 50 anos. Ele também foi prefeito do Recife de 1985 a 1996, e governador de Pernambuco de 1999 a 2006.

"Chegar aos 81 anos, tendo 50 deles na vida pública, poder andar nas ruas e contar com o olhar respeitoso do cidadão e dos pares é, para mim, motivo de altivez e de que fiz o meu melhor. É movido por esse mesmo orgulho e consciência cívica que decido, neste momento, deixar o Congresso por entender que minha contribuição ao país será dada, de agora em diante, de outra forma", disse o senador.





Fernando Dueire (MDB), suplente de Jarbas, assumirá a cadeira no Senado em definitivo. Ele estava exercendo o cargo desde o final de 2022, quando o ex-governador se afastou para tratar problemas de saúde.

“Recebi com um sentimento renovado de responsabilidade a decisão do Senador Jarbas Vasconcelos em se aposentar da vida parlamentar. Seguirei atuando no Senado Federal tendo seus ensinamentos como bússola e sua trajetória como inspiração. Sei o tamanho do desafio que é honrar a sua ausência. O titular deste mandato, que agora assumo em definitivo, é o mais vitorioso político pernambucano e uma referência em todo país. É um homem que dedicou mais de 50 anos de sua vida a fazer política com altivez, determinação e ética. Foi e será sempre meu farol”, disse Fernando Dueire.

Formado em Direito pela Universidade Católica de Pernambuco, Jarbas entrou na política em 1975, aos 33 anos, quando se elegeu deputado federal pelo MDB - partido que ele ajudou a fundar ainda no período da ditadura militar.