Ricardo Stuckert/PR - 31/08/2023 Presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT)

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) fará, nesta quarta-feira (6), um pronunciamento sobre o Dia da Independência do Brasil. A declaração deve durar pouco mais de oito minutos e será transmitida em cadeia nacional de rádio e TV. A previsão é de que o pronunciamento vá ao ar às às 20h30 (horário de Brasília).

Lula deverá investir na união das famílias após sua eleição e no fortalecimento da democracia após os ataques de 8 de janeiro em Brasília. O petista também deve exaltar a soberania nacional.

O chefe do Planalto ainda deve tomar uma postura moderada e dizer que a bandeira do Brasil é símbolo do povo — e não de um presidente. Para interlocutores, as declarações do petista visam pacificar o país após uma disputa eleitoral acalorada em 2022.

Nesta quinta-feira (7), Lula participará o tradicional desfile de 7 de setembro, com expectativa de que seja mais comedido que nos últimos anos. São esperados cerca de 3 mil militares no desfile para um público de 30 mil pessoas.

Além do petista, os ministros da Justiça, Flávio Dino, e da Defesa, José Múcio, devem acompanhar o evento. Outros ministros, como Fernando Haddad (Fazenda), Simone Tebet (Planejamento) e Geraldo Alckmin (Indústria) são esperados para o desfile.

O governo também teria convocado servidores para evitar vaias à Lula e evitar protestos de bolsonaristas. Há especulações de que apoiadores do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) devem comparecer ao evento em uma tentativa de enfraquecê-lo.

Após a circulação de mensagens em grupos de WhatsApp, o governo do Distrito Federal anunciou que reforçará a segurança na Praça dos Três Poderes. A expectativa é que 2,5 mil policiais militares trabalhem no evento.