Ricardo Stuckert/PR - 31/08/2023 Presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT)





O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) anunciou nesta quarta-feira (6) duas indicações para compor o STJ (Superior Tribunal de Justiça), nomeando o desembargador Afrânio Vilela, de Minas Gerais, e Teodoro Santos, desembargador do Ceará.

A nomeação de Teodoro Santos, que conta com o respaldo do ministro Camilo Santana (PT-CE), responsável pela pasta da Educação, além do apoio de diversos governadores do Nordeste, que querem fortalecer a representatividade regional no STJ.

Teodoro Santos possui um sólido histórico acadêmico, sendo bacharel em Ciências Jurídicas e detendo títulos de mestre e doutor em Direito Constitucional pela Universidade de Fortaleza. Sua trajetória na magistratura teve início em 2011, quando ingressou no Tribunal de Justiça.





Por outro lado, Afrânio Vilela, desembargador do Tribunal de Justiça de Minas Gerais desde 2005, traz para o STJ sua especialização em Direito Processual Civil. A indicação de Vilela contou com o apoio do presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, representando uma parceria significativa entre o Legislativo e o Executivo.

"Tenho certeza de que toda a comunidade jurídica mineira sairá fortalecida com um nome da envergadura do desembargador", escreveu Pacheco nas redes sociais.