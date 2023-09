Montagem iG / Imagens: reprodução / redes sociais - 05.09.2023 Defesa Civil continua alertando para enchente no Rio Taquari, no Rio Grande do Sul

A Defesa Civil do Rio Grande do Sul mantém, até o início da tarde desta quarta-feira (6), o alerta para inundação do Rio Caí e do Rio Taquari. O aviso é valido até as 13h. Desde a formação do ciclone no estado nessa segunda-feira (4), ao menos 21 pessoas morreram após as fortes chuvas e ventos na região.

As tempestades também levaram à elevação no nível de água dos rios, provocando enchentes e fazendo com que muitos moradores tenham ficado ilhados em cima de telhados de casas.

A orientação da Defesa Civil é que as famílias que moram perto das margens dos rios deixem os locais devido ao risco de alagamentos. Em caso de emergência ou necessidade de resgate, os moradores devem ligar para a Brigada Militar (190) ou para o Corpo de Bombeiros (193).

Nessa terça-feira (5) à tarde, no município de Estrela, o Rio Taquari marcava 27 metros. Em Muçum, o nível da água ultrapassou a cota de inundação ainda ontem e 15 dos 21 mortos pelo ciclone foram encontrados na região.

Já o Rio Caí, continua subindo a partir de São Sebastião do Caí, onde tem pontos de alagamento desde a última segunda. Em um dos trechos, o rio chegou a marcar 13,5 metros, sendo mais de três metros acima da cota de inundação.



Após um fim de semana de instabilidade no Sul, marcado por chuvas e ventos fortes devido à circulação de ventos e baixa pressão formada no Paraguai, o início desta semana registrou a formação de um ciclone extratropical.



As águas invadiram ruas, casas e causaram estragos em mais de 60 municípios. Ao menos quatro mil pessoas precisaram deixar suas casas e 21 pessoas morreram em decorrência das tempestades.