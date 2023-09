Reprodução / CNN Brasil - 06.09.2023 Ciclone no Sul provocou cheia de rios

O Rio Grande do Sul, que enfrenta as consequências de um ciclone que atingiu o estado no início desta semana, deve enfrentar uma onda de tempestades de granizo e vendavais com chuva forte a partir desta quinta-feira (7), de acordo com previsão da MetSul Meteorologia.



O boletim meteorológico aponta que a frente quente que começa a se formar na noite desta quarta-feira (6) no Oeste, Centro e Sul do Rio Grande do Sul vai trazer chuva forte e tempestades ao estado nesta quinta-feira.

Desta vez, as áreas mais afetadas do estado serão o Oeste e o Sul, especialmente na fronteira com o Uruguai e áreas próximas. As regiões não são as mesmas afetadas pelo ciclone, que deixou estragos, sobretudo, no Vale do Taquari.



As nuvens muito carregadas serão formadas rapidamente entre a madrugada e a manhã desta quinta-feira, segundo o boletim, atingindo o Oeste e Sul gaúcho com chuva intesa, raios e granizo. Pontos do Centro e Leste do estado também devem registrar chuva, enquanto o ar muito quente deve levar calor ao Noroeste e Norte do estado. Parte do Centro-Oeste brasileiro também deve registrar vendavais.

A instabilidade climática prevista para atingir o Rio Grande do Sul nesta quinta-feira também promete "tempo severo" para o restante do Sul brasileiro, diz o boletim meteorológico. A instabilidade tem "potencial de transtornos para a população e risco de danos", aponta a MetSul.

7 de setembro: previsão do tempo para o Rio Grande do Sul no feriado

Segundo o boletim, a quinta-feira será marcada por:

chuva localmente torrencial, granizo e muitos raios no Oeste e no Sul do Rio Grande do Sul, com potencial de dados;

chuva e raios com risco de granizo isolado em pontos do Centro e do Leste gaúcho.

Já o final da quinta-feira e início da sexta-feira (8) será marcado por chuva forte e temporais com vento e granizo no Centro, Noroeste, Norte e o Nordeste gaúcho. Os fenômenos serão causados por uma frente fria que passará pelo estado, chegando a Porto Alegre na madrugada de sexta-feira.

"Há risco de temporais fortes a severos com danos, especialmente na Metade Norte gaúcha, no Oeste catarinense e paranaense e no Mato Grosso do Sul no deslocamento da frente fria no final da quinta e durante a sexta. Uma vez que a frente vai se deslocar rapidamente e em forma de linha, há um elevado potencial de vento forte com possibilidade de vendavais fortes a intensos com danos em algumas cidades", diz o boletim da MetSul.

Ciclone no RS e as novas chuvas

O ciclone que atingiu o Rio Grande do Sul no início da semana deixou muita destruição no Vale do Taquari. Isso se deu por conta das cheias em vários rios após chuvas que atingiram os 400 mm.

Apesar da previsão de chuvas do estado nos próximos dias, o boletim aponta que as áreas castigadas pelo ciclone serão poupadas pela próxima tempestade, que deve atingir outras regiões do Rio Grande do Sul.

O extremo Oeste e o Sul do estado devem receber chuva que ultrapassará 100 mm. "Algumas cidades terão apenas entre esta quinta e a sexta a média de chuva do mês inteiro", diz o boletim, que cita municípios como Uruguaiana e Quaraí.



Já cidades da Metade Norte devem receber chuvas de até 50 mm, o que é bastante para um período de 24 horas, apesar de parecer pouco após os desastres causados pelo ciclone no início da semana.

Apesar disso, o boletim informa que não há previsão de volumes suficientes para gerar um repique de cheia no Rio Taquari, que foi fortemente afetado pelo ciclone . A velocidade de baixa do rio, porém, pode ser retardada com as novas chuvas.

Outro risco associado ao retorno da chuva é o de queda de árvores e deslizamentos de terra. "O solo está saturado pelo excesso de umidade e inundações causadas pela chuva extrema. Com isso, novo episódio de precipitação agrava o risco de deslizamentos de terra e quedas de barreiras em rodovias", informa o boletim.