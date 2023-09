Reprodução Bebê e mulher são resgatados no Sul do país





Um bebê e uma mulher foram salvos na manhã desta terça-feira (5) por um helicóptero da Polícia Rodoviária Federal. Os dois estavam em um telhado de uma casa atingida por enchente em Roca Sales, no Vale do Taquari, no Rio Grande do Sul. A região ficou inundada pelo ciclone que passou pelo local.

Segundo a PRF, resgates aéreos estão sendo feitos nas cidades de Muçum e Encantado. Os municípios também enfrentam problemas por causa de alagamentos. A Defesa Civil do estado entrou em estado de alerta para inundação do Rio Taquari.

O Rio Grande do Sul foi atingido por um ciclone na madrugada da última segunda-feira (2) resultando em uma série de impactos. Segundo informações da Defesa Civil, o fenômeno provocou alagamentos e destruição, além do registro de ao menos de 21 mortes.

Os alagamentos atingiram 66 cidades gaúchas neste começo de semana. Fortes rajadas de vento e o aumento do nível dos rios fizeram com que pessoas ficassem desabrigadas.

Além das mortes, o governo gaúcho registrou 2.984 cidadãos desalojados e 1.650 desabrigados.



O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) ordenou nesta terça que uma equipe do governo federal esteja no Rio Grande do Sul até quarta (6) para avaliar quais medidas devem ser tomadas para auxiliar o Estado a se recuperar.

“Queria dar um comunicado ao RS. Amanhã [quarta-feira], o chefe da Defesa Civil vai ao Rio Grande do Sul. E mais uma vez, dizer ao povo gaúcho que estamos prontos para ajudar naquilo que for necessário”, afirmou o petista em entrevista ao programa Conversa com o Presidente.





Confira o vídeo:

TEMPO | Helicóptero da @PRFBrasil resgata vítimas da enchente de telhados de casas em cidades do Vale do Taquari tomadas pelas águas da enchente. pic.twitter.com/FggKx7IbO6 — MetSul Meteorologia (@metsul) September 5, 2023