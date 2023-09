MARCELO CAMARGO/AGÊNCIA BRASIL Feriado tem previsão de chuva

A primeira semana útil de setembro começa com calor em praticamente todo o país. No entanto, o clima deve virar já nesta segunda-feira (4), com fortes chuvas pelo final da tarde que esfriarão os territórios e devem se estender até o feriado na quinta-feira (7). As informações são do Climatempo.

Na região Sudeste, em São Paulo e Rio de Janeiro, o meio da tarde desta segunda deve atingir os 33ºC e 36ºC. Entre o fim da tarde e o começo da noite, pancadas de chuva cairão principalmente nos territórios paulistas. Na terça (5), as temperaturas máximas caem para 12ºC e 11ºC nos dois Estados.

O mesmo deve ocorrer no Sul do país, que sentirá essa mudança climática ao longo do dia, com fortes chuvas partindo do Sul do Estado até o Sudoeste do Paraná. As regiões das capitais Florianópolis e Curitiba terão termômetros próximos dos 30°C durante o dia, mas também sofrerão a virada que derrubará as temperaturas.





Na região Centro-Oeste, em Mato Grosso do Sul, os mesmos efeitos do Sul e do Sudeste ocorrem, com dia iniciando em calor e seguindo para chuvas muito fortes, além de queda de temperatura a partir desta terça. Já em Goiás, Distrito Federal e principalmente Mato Grosso o calor será muito forte. Cuiabá terá máxima de 40°C e mínima de 25°C.

Em território nordestino e parte do Norte o clima será quente e seco, como no Centro-Oeste, com termômetros batendo os 35º em quase todos os Estados. A exceção ocorre no litoral do Nordeste, onde o clima terá temperaturas próximas aos 30ºC.