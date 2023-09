Antonio Cruz/Agência Brasil Governo do DF prepara o 7 de setembro





O Distrito Federal está se preparando para os desfiles de 7 de Setembro, e a segurança é uma prioridade. Para garantir a tranquilidade do evento, o governo local solicitou a ajuda da Força Nacional.

A governadora interina do DF, Celina Leão, criou um gabinete de mobilização específico para o 7 de Setembro. Esse gabinete é composto por representantes de ministérios, do Congresso Nacional e do Supremo Tribunal Federal. Sua missão é coordenar esforços para evitar incidentes e garantir que a celebração ocorra de forma segura e pacífica.

A primeira reunião deste gabinete está programada para a próxima segunda-feira (4) onde serão discutidas estratégias e medidas de segurança para o evento.

“Teremos uma festa segura para receber as famílias que irão acompanhar os desfiles”, afirmou Celina Leão.

A expectativa é que cerca de 30 mil pessoas participem dos desfiles na Esplanada dos Ministérios, um dos pontos altos das celebrações do Dia da Independência no Brasil. Vale destacar que o presidente Luiz Inácio Lula da Silva estará presente no evento.





Organização do governo federal

O governo federal está elaborando um plano para usar o desfile do Dia da Independência, marcado para 7 de setembro, como uma oportunidade para promover a união e a coesão do país.

O evento ocorre em um momento de tensões no cenário político, especialmente relacionadas às Forças Armadas, em meio a investigações sobre a tentativa de golpe ocorrida em 8 de janeiro e às polêmicas envolvendo a venda de joias recebidas por Jair Bolsonaro (PL-RJ).

Com o slogan "democracia, soberania e união", o desfile está sendo organizado pela Secretaria de Comunicação Social, com a intenção de transmitir uma mensagem de paz e coesão à nação.

O evento será dividido em quatro temas principais: "Paz e Soberania", "Ciência e Tecnologia", "Saúde e Vacinação" e "Defesa da Amazônia". O ministro da Secom, Paulo Pimenta, enfatiza que a ocasião também servirá para resgatar e celebrar símbolos nacionais, como a bandeira e o Hino Nacional.