Marcelo Camargo/Agência Brasil - 09/11/2020 Comunidade de ribeirinhos em Manaus





Neste sábado (2) a cidade de Manaus registrou um novo recorde de calor, o que tornou este 2 de setembro o dia mais quente do ano na capital do Amazonas, com os termômetros chegando a 37,8ºC por volta das 14h, e sensação térmica batendo os 43ºC segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet).

As queimadas e o desmatamento da Floresta Amazônica em parte do Amazonas têm elevado as temperaturas ao longo dos anos, tanto que esse é o segundo recorde de calor no intervalo de apenas uma semana.





Na sexta-feira (25), a temperatura registrou temperatura de 37,7ºC, com sensação térmica de 40ºC durante a semana. Veja ranking dos dias mais quentes de 2023 em Manaus:

1 - Dia 2 de setembro: 37,8ºC

2 - Dia 25 de agosto: 37,7ºC

3 - Dia 20 de agosto: 37,4ºC

O dia mais quente dos últimos 30 anos foi 21 de agosto de 2015, quando os termômetros de Manaus registraram 39ºC - ou seja, menos de dois graus acima da temperatura deste sábado (2).