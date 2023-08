Mônica Andrade/Governo do Estado de SP Boris Johnson se reuniu com o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, nesta quinta-feira

O ex-primeiro-ministro do Reino Unido, Boris Johnson, defendeu uma aliança comercial com o estado de São Paulo e deixou um acordo com o Mercosul em segundo plano. A declaração foi dada nesta quinta-feira (31) aos jornalistas.

Johnson se reuniu com o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), por cerca de uma hora na manhã desta quinta. No encontro, eles debateram as relações comerciais entre Brasil e Reino Unido e questões climáticas que envolvem o estado.

Em coletiva, o britânico ressaltou que o Brasil é um dos poucos países que não conta com acordo de bitributação com o Reino Unido. Ele disse que seria necessário iniciar um acordo por São Paulo e, em seguida, iniciar uma negociação com o governo federal e o Mercosul.

“O Brasil é o único país do G20 que o Reino Unido ainda não estabeleceu um acordo de dupla tributação. E precisamos fazer um acordo de livre comércio não somente com o Mercosul”, declarou.

“Eu não estou nem aí, governador, eu não sei se deveria ter dito isso. Não sei se é politicamente correto ou diplomático esse negócio do Mercosul, Brasil, mas a gente precisa levar isso adiante, precisa melhorar nossas relações internacionais. Talvez a gente deveria começar com São Paulo, depois Brasil, e depois passar para o Mercosul, de qualquer maneira.”, concluiu.

A visita de Boris Johnson acontece após o ex-primeiro-ministro renunciar ao seu mandato no parlamento britânico. É a primeira visita de Johnson ao Brasil.

Além de Tarcísio, participaram da reunião o chefe de gabinete do inglês, Ross Kempsel, e os secretários Lucas Ferraz (Negócios Internacionais) e Natália Resende (Meio Ambiente).

A reunião ainda foi pautada pela energia renovável, uma das apostas de Tarcísio para atrair investimentos internacionais. Johnson afirmou ser necessário avançar em acordos, principalmente os que envolve a economia verde.

“Precisamos assegurar que a gente faça muito mais. Tem muita coisa muito entusiasmante, muito animadora, com a tecnologia que o governador Tarcísio me contou dos drones, as permissões por parte da Embraer, mas ainda há muito espaço para muito mais. Principalmente quando falamos de serviços verdes e no setor financeiro”.

O ex-primeiro-ministro ainda deve ficar no Brasil pelo menos até domingo (2). Neste fim de semana, Boris Johnson participa de um evento da XP Investimentos sobre economia internacional.