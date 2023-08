Reprodução/Instagram @cabodaciolo A causa da morte de Cristiane Daciolo não foi divulgada

Morreu nesta quarta-feira (30), no Rio de Janeiro, a jornalista Cristiane Daciolo, aos 52 anos. Ela era esposa do ex-deputado federal e ex-presidenciável, Cabo Daciolo, que concorreu ao cargo de presidente da República em 2018. A morte de Cristiane foi comunicada através de uma publicação nas redes sociais do esposo, que inicia dizendo que ela será sua "eterna namorada". A causa da morte ainda não foi informada pela família da jornalista.



Em 2018, Cristiane foi diagnosticada com leucemia, e passou por um tratamento da doença. Em 2019, ela conseguiu ser submetida a um transplante de medula óssea, que foi doada pelo irmão.

A jornalista tem recebido diversas homenagens de amigos e familiares desde a confirmação de sua morte. Além disso, há condolências e solidariedade ao ex-presidenciável pela perda.

No Twitter, o jornalista Glenn Greenwald prestou uma homenagem a Cristiane e relembrou quando o ex-deputado havia dado apoio durante a internação do marido, o deputado David Miranda, que morreu em maio deste ano.



David e @CaboDaciolo formaram uma amizade improvável mas linda. Quando David foi hospitalizado e faleceu, Cabo deu grande conforto à nossa família.



Ele falava muito de seu amor por Cristiane e suas lutas de saúde. Deixo meus sentimentos profundos e amor a Cabo e sua família.💔 https://t.co/T5BGdpxg6b — Glenn Greenwald (@ggreenwald) August 30, 2023