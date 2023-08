Fernando Frazão/Agência Brasil - 28/09/2022 Após onda de calor, nebulosidade volta a aumentar

Nesta sexta-feira (25), a nebulosidade volta a aumentar em algumas regiões do Brasil, após uma onda de calor nos últimos dias. O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) indica "alerta amarelo" para queda de temperaturas em quatro estados: Rio de Janeiro, São Paulo, Rio Grande do Sul e Santa Catarina.

São Paulo chegou a registrar 34ºC nesta semana e, desde a noite dessa quinta-feira (24), a nebulosidade volta a aumentar, marcando o declínio das temperaturas. Esta sexta-feira (25) deve começar com sensação de calor, mas os termômetros vão caindo ao longo do dia, informou a Climatempo.



A menor temperatura do dia deve ser registrada no início da noite e há condições para chuva no amanhecer e anoitecer, principalmente no litoral paulista, onde chuvas devem ser frequentes por vários dias consecutivos.

Os ventos também ganham força no estado, com rajadas variando entre 40km/h e 65km/h. Nas áreas mais próximas do Paraná e nas regiões de Itapetininga e Sorocaba, as rajadas podem atingir os 70km/h

Confira a previsão nos quatro estados que estão sob "alerta amarelo" para o fim de semana: