Onda de calor deve atingir várias regiões do país

No último mês de inverno deste ano, uma onda de calor deve atingir o país, fazendo com que muitos estados brasileiros quebrem recordes das temperaturas esperadas para o mês de agosto.

Ao longo da semana, uma grande massa de ar quente e seco ganha força pelo Brasil, afetando quase todas as regiões, informou a Climatempo. Conforme a previsão, o esperado é que a onda de calor comece nesta segunda-feira (21) e mantenha sua influência até o próximo sábado (26).

Apesar do inverno no Hemisfério Sul, segundo o instituto, é comum que agosto registre calor intenso nos estados do Centro-Oeste, interior do Nordeste, centro-sul da Região Norte.

Além disso, um aumento do calor também será observado no interior de Minas Gerais e de São Paulo. Em situações especiais, altas temperaturas em comparação com o esperado para o mês podem ser vistas até mesmo nos estados do Sul.

A Climatempo lembra que alguns estados brasileiros já registraram temperaturas muito acima do normal para agosto em vários dias ao longo do mês.

A capital do Mato Grosso, Cuiabá, por exemplo, marcou 40,4°C no dia 10, sendo que a média máxima é de 34,7°C. Esse foi o atual recorde de calor deste ano para a região.

Já a capital paulista, teve temperaturas na casa dos 30ºC mais de uma vez no mês, enquanto a média global para agosto é em torno dos 24ºC. O Rio de Janeiro também marcou o que foi considerada uma temperatura alta para o mês em 11 de agosto, quando registrou 34,6°C.

De acordo com o meteorologista Vinícius Lucyrio, da Climatempo, essa onda de calor faz com que "amplas áreas" no Tocantins, em Mato Grosso, no norte e oeste de Goiás tenham temperaturas pouco acima dos 40°C.

"O norte e o leste de Mato Grosso do Sul e até mesmo em pontos do oeste e noroeste de São Paulo poderão ter temperaturas próximas ou até um pouco acima dos 40°C e acredito que nunca tivemos registros assim em agosto", afirmou.