Divulgação / PF - 17.08.2023 PF deflagra 14ª fase da Operação Lesa Pátria

Na manhã desta quinta-feira (17), a Polícia Federal deflagrou a 14ª fase da Operação Lesa Pátria para identificar as pessoas que incitar ou participaram dos atos antidemocráticos do 8 de janeiro, ocorridos em Brasília.

No total, estão sendo cumpridos 10 mandados de prisão preventiva e 16 de busca e apreensão nos estados de Goiás, Bahia, Paraíba, Paraná, Santa Catarina e no Distrito Federal. A ação foi autorizada pelo Supremo Tribunal Federal (STF).

Ao menos oito alvos de prisão preventiva já foram detidos, sendo 2 no DF, 2 em GO, 2 em SC, 1 na PB e 1 no PR. De acordo com a TV Globo , um dos presos é o pastor Dirlei Paiz, de Blumenau (SC). Nas redes sociais, ele aparece posando ao lado de Jair Renan, filho do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), e segurando placas pedindo "intervenção federal".

Reprodução/redes sociais Pastor Dirlei Paiz ao lado de Jair Renan Bolsonaro

Entre os crimes investigados estão os de abolição violenta do Estado Democrático de Direito, golpe de Estado, dano qualificado, associação criminosa, incitação ao crime, destruição e deterioração ou inutilização de bem especialmente protegido e crimes da lei de terrorismo.



Segundo a PF, os alvos dessa fase da operação são suspeitos de terem fomentado o movimento chamado de "Festa da Selma", que já era utilizado previamente para se referir aos ataques em Brasília.

O termo foi usado, conforme a corporação, para convocar os manifestantes e organizar o transporte para as invasões e as coordenadas para os ataques.

"Recomendavam ainda não levar idosos e crianças, se preparar para enfrentar a polícia e defendiam, ainda, termos como guerra, ocupar o Congresso e derrubar o governo constituído", afirmou a PF.