No último domingo (2), um corte da participação de Jair Renan Bolsonaro em um podcast viralizou nas redes sociais. O filho do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), apareceu exaltando o período de isolamento social adotado na pandemia Covid-19, chamando de um momento de "pegação". A fala de Jair Renan foi vista como um deboche por parte dos internautas, uma vez que a pandemia deixou mais de 700 mil mortos no Brasil.

Jair Renan deu entrevista ao podcast Pro Cast, em junho do ano passado. O corte ganhou notoriedade neste ano, após o pesquisador e mestre em geopolítica pela UERJ, Vinícios Betiol, publicar o corte nas redes sociais. Ele vem estudando as mídias sociais da extrema-direita.

Na entrevista, Jair Renan conversa com dois entrevistadores, que exaltam o período de pandemia como um momento de conseguir sair com mulheres e ir a festas. "Para mim, na pandemia, foi top, foi a época que eu mais curti, eu tava cagando para pandemia", diz um dos hosts do podcast.

O filho "04" de Bolsonaro concordou com as afirmações dos entrevistadores e completou dizendo: "Foi a época em que mais peguei gente, foi a época em que mais peguei gente [...] Por mais que eu ficasse dentro de casa, porra, fiquei três semanas sem pegar ninguém, estava de saco cheio de bater punheta. Preciso dar um jeito, daí lembrei, 'tem Tinder, né', baixei o Tinder. Meu irmão, foi maravilhoso".

IMPORTANTE: durante um Podcast, estilo red pill, Renan Bolsonaro e os seus amigos conversaram sobre como adoraram a pandemia. Segundo eles, foi "top" para fazer festas e "pegar mulheres". Inclusive o filho do ex-presidente explicou como foi BATER PUNHET@ nesse período. Eu… pic.twitter.com/7NSvvOPhoq — Vinicios Betiol (@vinicios_betiol) July 3, 2023

Na mesma entrevista, Jair Renan diz que o pai, conhecido por ser um negacionista dos assuntos relacionados à pandemia, chegou a criticar suas declarações. "Eu falei que Covid é uma gripe e eu prefiro morrer transando do que tossindo. Aí ele [Jair Bolsonaro] falou assim: 'não tem problema você falar de qualquer coisa, só não fala de Covid, filho".