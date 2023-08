João Geraldo Borges Júnior por Pixabay A economia é apontada por 31% dos entrevistados na pesquisa Quaest como o maior problema do país





Nesta quarta-feira (16), a Genial/Quaest divulgou uma nova pesquisa de avaliação do Governo Lula e questões socioeconômicas do Brasil. Nela, foi constatado que a economia é, na opinião de 31% dos brasileiros, o principal problema do país na atualidade. Em segundo lugar vêm as questões sociais, apontadas por 21% dos entrevistados.

A pesquisa foi feita entre os dias 10 e 14 de agosto deste ano, ouvindo 2.029 brasileiros a partir dos 16 anos com questionários aplicados em entrevistas face a face. A margem de erro é de 2.2%, e o nível de confiabilidade é 95%.







A saúde e problemas relacionados à pandemia de Covid-19 foram citados por 12% das pessoas ouvidas pelo Genial/Quaest, seguida pela violência (10%), corrupção (8%) e educação (4%). Cerca de 7% dos entrevistados respondeu que os principais problemas do país são “outros”, enquanto 6% não souberam ou não responderam.