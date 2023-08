Ricardo Stuckert/PR PF prende homem que ameaçou dar tiro em Lula





Uma Pesquisa Genial/Quaest divulgada nesta quarta-feira (16) que aferiu a aprovação do Governo Lula III entre os dias 10 e 14 de agosto mostrou um crescimento da popularidade do chefe do Executivo nacional na Região Sul do Brasil - onde ele foi menos votado que Bolsonaro na eleição de 2022.

De acordo com os dados coletados, 59% da população acima de 16 anos que vive no sul aprovam o governo, enquanto 38% dizem desaprovar a gestão do petista e apenas 3% dos entrevistados não sabem ou não responderam.

No cenário nacional, a popularidade do presidente é de 60%, enquanto 35% desaprovam o trabalho do petista à frente do Executivo e 5% não souberam ou não responderam.









Histórico

No último levantamento da Genial/Quaest, realizado em junho de 2023, Lula era rejeitado por 49% dos entrevistados, frente a 48% de aprovação ao seu governo. Ou seja, o presidente petista conseguiu “virar o jogo” e hoje conta com a aprovação da maior parte da população nos estados do sul.

O resultado chama a atenção devido ao histórico político da região - de maior rejeição a Lula e aos políticos de esquerda de modo geral - que se refletiu na votação no segundo turno da eleição em 2022.

Naquele mês de outubro, Bolsonaro teve mais votos que Lula nas capitais Curitiba (64,78% dos votos) e Florianópolis (53,33%). Em Porto Alegre, Lula saiu vitorioso com 53,33% dos votos válidos. No “placar” geral, Bolsonaro foi o candidato favorito nos três estados do sul, com 62,40% dos votos do Paraná, 56,35% no Rio Grande do Sul e 69,27% em Santa Catarina.