Nesta quarta-feira (16), a Genial/Quaest divulgou uma nova pesquisa de avaliação do Governo Lula . Na comparação com o ex-presidente inelegível, Jair Bolsonaro (PL), 43% dos entrevistados avaliam que Lula tem “mais facilidade” no diálogo com o Legislativo. Em junho, quando foi feito o levantamento anterior, esse índice era de 31%, ou seja, um crescimento de 12%.

A pesquisa foi feita entre os dias 10 e 14 de agosto deste ano, ouvindo 2.029 brasileiros a partir dos 16 anos com questionários aplicados em entrevistas face a face. A margem de erro é de 2.2%, e o nível de confiabilidade é 95%.







Aqueles que acham que Lula tem “mais dificuldade” no trato com o Congresso do que Bolsonaro tinha saíram de 51% em junho de 2023 para 38% em agosto. Uma queda de 13% em dois meses.

Há ainda 7% que consideram que ambos, tanto Lula, quanto Bolsonaro, têm o mesmo grau de facilidade ou dificuldade no diálogo com o Poder Legislativo Nacional. Em junho, esse público era de 5%. Por fim, 12% dos entrevistados não souberam opinar ou não responderam.