Ricardo Stuckert/PR Lula afirma uqe precisa de Lira para aprovar projetos do governo





Nesta quarta-feira (16), a Genial/Quaest divulgou uma nova p esquisa de avaliação do Governo Lula . A pesquisa revelou que apesar de a rejeição ainda ser alta (48%) entre o eleitorado que têm renda familiar acima de cinco salários mínimos, a aprovação à gestão do petista está crescendo nesse setor da sociedade e chegou aos 49%. Os que não sabem ou não responderam totalizam 3% dos entrevistados.

A pesquisa foi feita entre os dias 10 e 14 de agosto deste ano, ouvindo 2.029 brasileiros a partir dos 16 anos com questionários aplicados em entrevistas face a face. A margem de erro é de 2.2%, e o nível de confiabilidade é 95%.

A edição anterior do mesmo levantamento mostrava o presidente com rejeição de 49%, aprovação de 46% e 5% dos entrevistados declararam não saber ou não responderam. Isso mostra que a tendência, até o presente momento, é de um crescimento da popularidade de Lula entre as classes mais abastadas.







Nas classes menos favorecidas - onde Lula historicamente tem uma fatia maior do eleitorado - também apresentam o mesmo movimento de crescimento da popularidade. No recorte de quem tem renda familiar de até dois salários mínimos, a aprovação de Lula saiu de 64% em junho para 68% em agosto, com a rejeição caindo de 32% para 26%.

Já na fatia da população com renda familiar entre dois e cinco salários mínimos, a aprovação de Lula passou de 54% em junho para 56% em agosto, enquanto sua rejeição caiu de 41% para 38%.