Reprodução/EBC Lula discursa e anuncia medidas de reforma agrária e prevenção ao feminicídio após a Marcha das Margaridas 16.08.23





Na manhã desta quarta-feira(16), uma multidão de mulheres agricultoras foram a Brasília na 7ª Marcha das Margaridas, evento realizado a cada quatro anos para levar as pautas políticas das mulheres do campo, da floresta, das águas e das cidades ao Congresso.

Elas foram recebidas pela ministra das Mulheres, Cida Gonçalves, e pelo presidente Lula, que discursou ao meio-dia, anunciando o lançamento de um plano emergencial de reforma agrária e um pacto de prevenção ao feminicídio para responder às demandas dos movimentos sociais.

"É preciso criar uma cultura de respeito no campo e nas cidades. Não toleramos mais discriminação, misoginia e violência de gênero. Não podemos conviver com tantas mulheres sendo agredidas e mortas diariamente dentro de suas casas", disse Lula.

É uma alegria enorme estar na Marcha das Margaridas assinando ações para a autonomia econômica e inclusão produtiva das mulheres rurais. A retomada da reforma agrária, com atenção especial a famílias chefiadas por mulheres. 90 mil Quintais Produtivos, para a segurança alimentar,… — Lula (@LulaOficial) August 16, 2023











Feminicídio



O governo anunciou o Pacto Nacional de Prevenção aos Feminicídios, como meio de prevenir a misoginia, machismo, discriminação e violência de gênero contra as mulheres brasileiras.

É importante que a imprensa registre as milhares de mulheres que estão presentes na Marcha das Margaridas. Porque foi pelas mãos de vocês que tiramos os fascistas do poder. Eles têm que saber que filho de agricultora vai virar doutor. Eles têm que saber que o povo quer melhorar… — Lula (@LulaOficial) August 16, 2023







De acordo com o plano, serão entregues mais 10 carros e 270 unidades móveis de acolhimento às vítimas de violência de gênero, além de barcos e lanchas para acesso e apoio às mulheres ribeirinhas, que vivem em áreas que necessitam de serviço fluvial.









Reforma Agrária

O Plano Emergencial de Reforma Agrária, segundo o governo, vai priorizar as mulheres no processo de seleção e deverá beneficiar cerca de 45,7 mil famílias com assistência técnica e R$13,5 milhões para as agricultoras e para desenvolver ações voltadas à agroecologia.

O governo também pretende criar oito assentamentos para 5.711 novas famílias, além de regularizar outras 40 mil famílias. Durante a cerimônia, o ministro do Desenvolvimento Agrário, Paulo Teixeira, disse que ainda em 2023 o governo vai firmar o compromisso de instituir o terceiro Plano Nacional de Reforma Agrária.

Precisamos de um país mais carinhoso com as mulheres e mais generoso com os mais pobres. Um país em que nenhuma mãe, do campo ou das cidades, passe pelo sofrimento de não ter o que dar de comer aos filhos. Um Brasil em que todas e todos possam tomar café da manhã, almoçar e… — Lula (@LulaOficial) August 16, 2023









“Estamos instituindo o decreto que cria o grupo de trabalho para construir o Plano Nacional de Juventude e Sucessão Rural, às mulheres jovens que queiram permanecer no campo no Brasil", afirmou Paulo durante a cerimônia.



No evento, Lula também assinou um decreto para restabelecer e aumentar de R$300 para R$600 os pagamentos do Bolsa Verde, benefício para famílias de baixa renda que vivem em áreas que necessitam de proteção ambiental.

O governo também anunciou a criação de 10 mil quintais produtivos para mulheres agricultoras, com o objetivo garantir que elas tenham acesso a insumos básicos, utensílios e equipamentos necessários ao seu trabalho. Até o ano de 2026, a meta é que sejam criados 90 mil quintais.