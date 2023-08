Montagem iG / Imagens: reprodução / Twitter - 01.07.2023 Incêndio atingiu pizzaria em Jundiaí (SP) na manhã desta terça-feira (1º)

Um incêndio atingiu uma pizzaria tradicional na cidade de Jundiaí, no interior de São Paulo, nesta terça-feira (1º). As chamas começaram no início da manhã.

Segundo o Corpo de Bombeiros, o fogo foi registrado a partir das 6h28 de hoje.

A corporação informou que não há registro de vítimas após o incêndio e que as chamas já foram controladas. Para combater o fogo, foram deslocados 18 profissionais e seis viaturas dos bombeiros.

Imagens compartilhadas nas redes sociais mostram o fogo tomando conta do estabelecimento e uma coluna de fumaça preta subindo conforme o incêndio se alastrava.

No local, funcionava a Pizzaria Vesúvio, na Rua do Retiro, no bairro Vila das Hortências.

Veja:

De acordo com o site da pizzaria, o estabelecimento funcionava desde 1987.

Conforme a última atualização do Corpo de Bombeiros, embora o fogo tenha sido controlado, as viaturas continuam no local em trabalho de rescaldo.

"Felizmente sem ocorrências relevantes", afirmou a corporação.