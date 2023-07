Divulgação/PMESP Três pessoas já haviam sido presas no ano passado em um sítio na cidade de Boituva, interior de SP.

A Polícia Federal de Sorocaba realiza na manhã desta quinta-feira (27) mandados de prisão preventiva e de busca e apreensão nas cidades de Boituva e Campinas contra suspeitos de tráfico de drogas.

De acordo com as investigações, o grupo chegava a traficar 1 tonelada de drogas mensalmente para três cidades do interior: Boituva, Campinas e Sorocaba.

No momento, quatro mandados de busca e apreensão estão sendo cumpridos em Boituva e sete em Campinas.

Em setembro do ano passado, três pessoas foram presas em um sítio de Boituva com aproximadamente 190 quilos de cocaína e 40 quilos de maconha, o que desencadeou a operação.

Nesta fase, a operação conta com a assistência do Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado em Sorocaba, Grupos Táticos, Canis e dos Batalhões de Operações Especiais da Polícia Militar da região.