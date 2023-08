José Cruz/Agência Brasil - 31/07/2023 Presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT)

Nesta terça-feira (1º), o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) disse que a escolha do novo procurador-geral da República é "problema dele" e que vai escutar pessoas de confiança para definir o nome da pessoa que vai ocupar o cargo, agora liderado por Augusto Aras.

Durante transmissão ao vivo nas redes sociais, Lula disse que não quer escolher alguém que seja "amigo dele", mas sim um PGR que não faça "denúncia falsa".

"Vou escolher com mais critério, com mais pente fino para não cometer um erro. Não quero escolher alguém que seja amigo do Lula. Eu quero escolher alguém que seja amigo desde país, alguém que goste desse país, alguém que não faça denúncia falsa", afirmou o mandatário.

Anteriormente, o chefe do Executivo já havia dito que não pretende observar critérios tradicionais para fazer a escolha, como a lista tríplice feita pela cúpula do Ministério Público Federal que é enviada ao Palácio do Planalto.

Desde sua prisão no âmbito da Operação Lava Jato — processos hoje anulados pelo Supremo Tribunal Federal (STF) — Lula faz críticas à atuação do Ministério Público, da Procuradoria-Geral da República (PGR) e a alguns membros do Judiciário, como o ex-juiz Sergio Moro (Podemos-PR) e ao ex-procurador Deltan Dallagnol.

"As pessoas já estão preocupadas com Procuradoria-Geral da República, com novo membro da Suprema Corte. Ninguém nesse país tem mais experiência de escolher procurador do que eu, já escolhi três", afirmou Lula.



