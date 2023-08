Marcello Casal JrAgência Brasil Agosto será seco em grande parte do Brasil

Agosto começa nesta terça-feira (1º) com grande influência do El Niño. O mês terá um clima mais quente em grande parte do Brasil, principalmente no Norte e Centro-Sul. Ainda, um maior volume de chuvas é esperada na região Sul e a precipitação abaixo da média deve ocorrer em quase todos os estados do Norte e Nordeste.

O El Niño é um dos fatores que pode afetar as previsões de recordes de temperatura nos próximos quatro anos. Segundo a Organização Meteorológica Mundial (OMM), há uma probabilidade de 66% de que a média anual de aquecimento ultrapasse 1,5°C entre 2023 e 2027.

De acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), diz que o mês deve ser seco em grande parte do país, dado que as chuvas consideradas dentro da média ainda são em baixa quantidade.

No Centro-Oeste e Sudeste a expectativa é de chuvas abaixo da média, com precipitações isoladas durante o mês. Já no Sul, as chuvas devem ficar acima da média em agosto.

Segundo o MetSul, a chuva pode ficar entre 200 mm e 300 mm e em alguns locais pode chegar em 3000 mm ou até mais.





Temperaturas

O mês será quente principalmente nos estados do Pará, Maranhão, Piauí e Mato Grosso. Entre o norte de Minas Gerais e oeste do Paraná, a temperatura deve variar entre 20ºC e 25ºC. Já no Sul, os termômetros devem chegar a valores abaixo de 10ºC em áreas de maior altitude do Rio Grande do Sul e Santa Catarina.

Região Norte

A expectativa é de que chova de 20 mm a 50 mm em alguns estados da região Norte durante esse mês. A tendência também são altas temperaturas com máxima acima dos 33ºC e a mínima 23ºC nesses primeiros dias.

Região Nordeste

O tempo nesta região costuma ser bastante seco. A previsão de chuva é abaixo de 20 mm para o mês, podendo ultrapassar os 30 mm no litoral, segundo o Inmet. É esperando que a temperatura média da região no início de agosto seja de 30ºC e a mínima de 22ºC.

Região Centro-Oeste

Os baixos volumes de chuva também devem ocorrer no Centro-Oeste. A previsão é de tempo seco em toda a área, com exceção de Mato Grosso do Sul, que deve ter chuvas acima dos 30 mm. Segundo o Inmet, a temperatura média deve ficar acima dos 30ºC e a mínima abaixo dos 20ºC nos primeiros dias de agosto.

Região Sudeste

No Sudeste as chuvas devem acontecer isoladamente durante o mês, principalmente em São Paulo e no Rio de Janeiro, em que o volume de precipitação pode passar os 30 mm. A temperatura média para os primeiros dias do mês é 28ºC e a mínima de 13ºC.

Região Sul

Com a tendência de ser um mês com bastante chuva para a região Sul, o volume pode ultrapassar os 150 mm em agosto. O frio deve ocorrer ainda principalmente nas áreas mais altas de Santa Catarina e do Rio Grande do Sul, devido a massas de ar frio comuns para a época. As temperaturas nesses primeiros dias devem chegar nos 26ºC e a mínima 11ºC.