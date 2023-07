Reprodução/redes sociais Explosão em Palotina, Paraná, deixa mortos e feridos





O Corpo de Bombeiros do Paraná localizou, na tarde desta segunda-feira (31), o corpo de Wicken Celestin, última vítima desaparecida em decorrência da explosão em um silo localizado em Palotina.



Em nota enviada à redação do iG, a corporação informou que o corpo do haitiano de 55 anos foi encontrado por volta das 15h. Com mais um óbito confirmado, sobe para nove o número de vítimas fatais do incidente ocorrido na empresa C.Vale.

"Devido às condições do local, as equipes trabalham com muito cuidado para a retirada do corpo. Não há previsão para o término da ação. Uma maca modelo SKED está sendo enviada a Palotina. O equipamento é destinado ao resgate e salvamento de vítimas em ambientes de difícil acesso e espaços confinados", destacaram os bombeiros no comunicado.







De acordo com os militares, as esquipes da Polícia Científica já foram acionadas para acompanhar a operação de retirada do corpo dos escombros.

Segundo a C.Vale, recebeu alta hospitalar no último domingo mais uma vítima da explosão na unidade de grãos da empresa. Com esta liberação, cai para sete o número de pessoas uqe permanecem internadas devido aos ferimentos causados pelo incidente.

Entre as nove vítimas fatais, oito eram trabalhadores haitianos, enquanto um era brasileiro: