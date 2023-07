Reprodução/redes sociais Explosão em Palatina, Paraná, deixa mortos e feridos





Uma explosão em uma cooperativa agroindustrial do Paraná nesta quarta-feira (26) causou a morte de duas pessoas e deixou outras dezenas desaparecidas. O incidente foi registrado na cidade de Paladina.

A explosão foi registrada em uma propriedade da empresa C.Vale e, de acordo com Tiago Zajac, subcomandante do 4° Grupamento dos Bombeiros, a corporação foi acionada por volta das 17h05 desta quarta-feira.





Além das pessoas que vieram a óbito, a últim atualização dos Bombeiros dá conta de que dois cidadãos que estavam no local estão hospitalizados em estado grave e outros 9 ainda estão desaparecidos.

"Estão em atendimento no local 11 viaturas, 33 militares do Corpo de Bombeiros e também a equipe do canil do 4° Grupamento de Bombeiros utilizando cães de busca e resgate na operação", informou o major.

Zajac destacou ainda que o SAMU do Paraná tmabém apoia o atendimento às vítimas com 5 viaturas. O comandante geral do Corpor de Bombeiros do Paraná, Coronel Manoel Vasco, determinou ainda o envio de mais três equipes com cães de busca para auxiliar na operação.

Em nota oficial , a C.Vale afirmou que a explosão de grandes proporções atingiu a central de recebimentos de grãos na cidade do Oeste paranaense, mas que a causa do incidente aind não foi revelada.

"No momento, a prioridade está centrada na mobilização de todos os esforços e recursos necessários à preservação da integridade dos colaboradores atingidos pelo incidente e apoio aos familiares das possíveis vítimas atingidas", informou a empresa.