O presidente do Partido Liberal (PL), Valdemar Costa Neto, afirmou nesta quinta-feira (20), em uma publicação no Twitter, que vai expulsar o deputado federal Yury do Paredão (PL-CE) do partido. O parlamentar foi fotografado ao lado do ministro da Comunicação Social, Paulo Pimenta (PT), e do ministro do Desenvolvimento Regional, Waldez Góes (PDT), “fazendo o L” – símbolo marcado como favorável à eleição de Lula (PT) durante a corrida eleitoral de 2022, em que o petista venceu Jair Bolsonaro (PL).

Valdemar publicou uma foto do encontro em sua conta na plataforma e disse que a expulsão se dá por Yury “não comungar dos ideais” do partido. O registro de Yury do Paredão ao lado dos ministros foi feito durante um evento governamental realizado em Salgueiro (PE), no dia 13 de julho. A imagem rapidamente passou a ser compartilhada nas redes sociais, chegando ao conhecimento de Costa Neto, que solicitou ao diretório do PL no Ceará o início de um processo de expulsão do deputado.

Recebi na sede do PL Nacional o deputado Yury do Paredão, do Ceará, a quem reafirmei que será expulso do partido por não comungar dos ideais de nossa legenda. pic.twitter.com/lsPxHNOEms — Valdemar Costa Neto (@CostaNetoPL) July 20, 2023









O deputado Yury do Paredão confirmou a informação de que, durante reunião com Valdemar, sua expulsão foi comunicada. “Respeito a decisão do presidente. E agradeço a oportunidade dada na eleição de 2022", escreveu. "Sigo como deputado federal defendendo a democracia, fazendo política com diálogo, respeito, sem radicalismo, com tolerância, e defendendo as ações dos governos que tragam melhorias para o povo brasileiro", complementou.

O caso havia sido encaminhado ao diretório em Brasília e a decisão final caberia ao presidente da sigla, o próprio Valdemar Costa Neto. Yury do Paredão está temporariamente afastado do mandato por “motivos pessoais”, pelo período total de 120 dias.

