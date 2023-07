Marcelo Camargo/Agência Brasil - 06/07/2023 Presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT)

Nesta sexta-feira (21), o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) assinará, junto com o ministro da Justiça, Flávio Dino, um pacote com ações destinadas à segurança pública, como investimentos e planos. A cerimônia, segundo a agenda oficial, está prevista para começar às 11h no Palácio do Planalto.

Além disso, Lula também vai anunciar a liberação de recursos do Fundo Nacional de Segurança Pública (FNSP) para os estados e o Distrito Federal. Em 2023, a quantia deve ser de R$ 1 bilhão.



Também será assinado, na ocasião, o decreto que institui o Plano Amazônia: Segurança e Soberania, que tem o objetivo de desenvolver iniciativas de segurança pública específicas para a região.

Com este plano, está previsto o investimento de R$ 2 bilhões para a compra de equipamentos e implementar infraestrutura para os estados. Os recursos são do Ministério da Justiça e Segurança Pública e do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES).