Reprodução/Flickr Uma a cada cinco mortes violentas registradas no Brasil ocorreu na Amazônia Legal

Uma a cada cinco mortes violentas intencionais registradas no Brasil em 2022 foi nos estados que integram a Amazônia Legal, de acordo com o Anuário Brasileiro de Segurança Pública. Segundo os dados, eles tiveram juntos um total de 9.302 mortes violentas intencionais.

Compõem a Amazônia Legal os seguintes estados:

Acre;

Amapá;

Amazonas;

Maranhão;

Mato Grosso;

Pará;

Rondônia;

Roraima;

e Tocantins.

Conforme o relatório divulgado nessa quinta-feira (20), no total, o Brasil teve 47.508 mortes violentas no ano passado, o que representa uma queda de quase 2% em relação a 2021. Apesar de o número ser alto na Amazônia Legal, o grupo também apresentou uma redução, mesmo que mínima, de menos de 1%.

Os dados mostram que a Amazônia Legal tem um índice de mortes violentas intencionais acima da média nacional, já que são 33,8 mortes a cada 100 mil habitantes. Em todo o Brasil, o número é de 23,4.



São consideradas mortes violentas intencionais casos de homicídio doloso, latrocínio, lesão corporal seguida de morte, morte decorrentes de intervenções policiais e feminicídio.

Em todos os índices, a média registrada na Amazônia Legal ultrapassa a média nacional.

Conforme o relatório, a disputa entre facções criminosas e o avanço do desmatamento, garimpos ilegais e intensificação de conflitos fundiários podem ter contribuído para o número na Amazônia Legal.

Entre os estados que compõem a área, o Pará é o que teve o maior índice de mortes violentas intencionais em 2022, com 2.997 casos. Mas, quando se olha o número de casos a cada 100 mil habitantes, o Amapá aparece na frente, com 50,6. O estado também teve a maior queda proporcional no número de registros, com 25%.