Roberto Parizotti/FotosPublicas Massa de ar polar derruba temperaturas na capital paulista

Uma massa de ar polar deve derrubar ainda mais a temperatura neste fim de semana após a passagem do ciclone extratropical no Sul nesta semana, que gerou ventos de até 160 km/h e chuvas intensas.

A capital paulista deve ter sol neste sábado (15), mas os termômetros ficam entre 8ºC e 20ºC, segundo a Climatempo, o que pode significar frio recorde na cidade. A temperatura mais baixa registrada este ano em São Paulo foi de 9,8ºC, em 16 de maio.

Já no domingo (16), o dia será um pouco mais quente, com mínima na casa dos 10ºC e máxima de 24ºC. Durante a tarde, a previsão é de chuvas.

Segundo especialistas informaram ao iG , os efeitos do ciclone foram sentidos com mais intensidade devido ao local de formação dele, que foi mais próximo ao continente.

Na região Sul, o ciclone deixou mortos e centenas de desalojados e desabrigados, principalmente no Rio Grande do Sul e em Santa Catarina, estados mais afetados pelo fenômeno.

O interior de São Paulo também deve ter mínima de 8ºC, com máxima de 25ºC neste sábado, mas também há previsão de chuvas para amanhã. Em São José do Rio Preto e em Ribeirão Preto, a mínima será de 10ºC e máxima de 27ºC neste fim de semana.

Já no litoral, a expectativa é de ventania, ressaca e ondas de mais de 4 metros de altura. Os termômetros também caem. Em Santos, a mínima é de 12ºC e a máxima de 25ºC no fim de semana. Em Ubatuba, chove neste sábado, com temperaturas entre 12ºC e 26ºC.

Ciclone não tem mais influência, mas frio continua

Segundo a Climatempo, o ciclone já se afastou totalmente e não tem mais influência no tempo, mas a frente fria que se formou com o fenômeno avança pelo litoral da Bahia ainda hoje. O ar frio se espalhou pelo Sul, Sudeste e Centro-Oeste, derrubando as temperaturas pelo país.

O ar seco também predomina, inibindo a formação de nuvens, que devem crescer mais carregadas em parte do Norte.