redacao@odia.com.br (Agência Brasil) Presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira (PP)

O presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira (PP), apresentou um pedido de remoção do ar de 42 vídeos que fazem acusações contra ele, tratando de denúncias de corrupção envolvendo o ex-assessor do parlamentar. A ação foi protocolada na 24ª Vara Cível de Brasília, e pede ao YouTube que retirem os vídeo do canal ICL Notícias.



Lira foca mais especificamente a uma matéria publicada no dia 6 de junho. A reportagem em questão apresenta comentários acerca da suposta acusação contra o ex-assessor parlamentar, Luciano Cavalcante, que teria recebido R$ 106 mil de propina na aquisição dos kits de robótica para escolas de Alagoas.

O presidente da Câmara ainda pede que a entrevista cedida pela ex-esposa, Jullyene Lira, seja retirada do ar. Segundo o processo, ela o acusa de diversos crimes, como violência doméstica e uso de laranjas para ocultar patrimônio. De acordo com a defesa do deputado, as acusações foram levadas à Justiça e o parlamentar foi absolvido.



A ação protocolada pede a retirada de 42 vídeos e uma indenização por danos morais de R$ 300 mil. O canal ainda deve ser desmonetizado por um período de 90 dias.

O pedido de retirada imediata dos vídeos foi negado pelo juiz responsável pelo caso. Segundo ele, uma decisão liminar deste sentido poderia se encaixar em "censura à liberdade de imprensa". O ICL Notícias começou uma campanha nas redes sociais contra a censura.

A defesa de Lira levanta que as acusações de rachadinha no gabinete, o deputado foi absolvido, e que ele nunca foi réu no inquérito do superfaturamento nos kits de robótica.