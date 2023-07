Reprodução Arquivo: Marcos do Val e Jair Bolsonaro

Mensagens e conversas extraídas do celular do senador afastado Marcos do Val, que se encontra sob posse da Polícia Federal, teriam detalhes de um suposto 'plano de golpe' que ele afirma ter discutido em uma reunião com o ex-presidente Jair Bolsonaro e o ex-deputado Daniel Silveira.



Do Val está sendo investigado pela PF por tentativa de obstrução às investigações e, recentemente, tem fornecido versões contraditórias a respeito desse caso. Por exemplo, em uma conversa em um grupo do WhatsApp, ele mencionou uma suposta trama para impedir a posse do presidente Lula.

Nas mensagens, ele afirma que tem "nas mãos a bomba para destruir Bolsonaro e outra para destruir Lula". As informações foram divulgadas pela Globo News e podem comprometer ainda mais os envolvidos nas investigações. O teor da mensagem ainda não está claro, porém ele teriado afirmado que "simplesmente está em suas mãos o destino de dois presidentes".

Segundo a reportagem, as informações foram extraídas após a conclusão de um relatório sobre a análise do celular que Marcos do Val, que ele entregou voluntariamente à Polícia Federal.

Marcos do Val é investigado por obstruir as investigações sobre os eventos golpistas de 8 de janeiro. As postagens do senador em redes sociais fundamentaram a operação realizada em junho.



Após as investigações, o senador pode ser acusado por divulgação de informações sigilosas que podem prejudicar terceiros. Atualmente, sua contas nas redes sociais estão bloqueadas por determinação da justiça.