Reprodução Matheus Alencar de Moraes, de 16 anos, está no segundo ano do Ensino Médio

Um estudante do segundo ano do Ensino Médio do Ceará, Matheus Alencar de Moraes, ganhou medalha de ouro na 64ª edição da Olimpíada Internacional de Matemática (IMO), que aconteceu entre os dias 2 e 13 de julho em Chiba, no Japão. O jovem de 16 anos estuda no Colégio Farias Brito, e se consagrou como o primeiro e único brasileiro medalhista de ouro na competição.

Além de Alencar, Rodrigo Salgado e Luiz Felipe Giglio, que estudam na mesma escola, conseguiram medalhas de prata e bronze, respectivamente. Ao todo, a comissão brasileira contou com seis estudantes, sendo os outros três de Goiânia e São Paulo. A seleção dos alunos participantes foi mediante a nota Nível 3 na 44ª Olimpíada Brasileira de Matemática.

A IMO é tida como uma das competições mais difícil do mundo. Alencar, no caso, disse que estuda desde os 11 anos para conseguir participar da disputa pela medalha. Essa é a primeira vez que ele consegue participar, e diz que é uma "realização enorme". "Conseguir representar o Ceará, e ainda ser o primeiro ouro é uma coisa inimaginável".

Em um relato nas redes sociais, a mãe do jovem, Marcele Alencar, conta como o filho foi caminhando para alcançar tal patamar. "Ele sempre foi uma criança esperta, perspicaz e cheia de ideias. Aos 2, já falava bem. Aos 4, entendia inglês. E, aos 7, começou a ganhar medalhas... Quando tinha 11 anos, ele bateu o pé e disse que queria muito ir para a IMO”.

O jovem já conquistou o "ouro perfeito" no seu currículo, quando ganhou na Cone Sul 2022, além de ter participado de outras duas olimpíadas internacionais, como a Rioplatense de 2019 e a Cone Sul de 2021. Segundo ele, "tudo isso também só foi possível graças a uma intensa preparação que recebem da nossa Escola e do corpo de docentes que nos orientam e focam muito nesses resultados".

A equipe brasileira voltou para casa com uma medalha de ouro, duas de prata e três de bronze, ficando na 16ª posição com 161 pontos. Ao todo, 108 países participaram da IMO, que acontece desde 1959.