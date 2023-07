redacao@odia.com.br (IG) Jefferson foi preso preventivamente por tentativa de homicídio, divulgação de fake news, crimes contra a honra, posse de armas, racismo e homofobia

O laudo médico do ex-deputado, Roberto Jefferson (PTB), foi divulgado pela revista Veja nesta sexta-feira (07). Ele está internado no Hospital do Rio de Janeiro há cerca de um mês. Segundo as informações, Jefferson apresenta graves saúde física e mental.



O ex-deputado foi preso preventivamente em outubro de 2022, sendo investigado por tentativa de homicídio, divulgação de fake news, crimes contra a honra, posse de armas, racismo e homofobia. No início de junho, ele foi transferido para um hospital, com quadro de apatia, insônia, distúrbio depressivo, inapetência e súbita perda de peso, local onde está internado até então.

Segundo as informações do laudo, o ex-deputado está tendo alucinações. Elas teriam começado quando Jefferson caiu na cela e teve um traumatismo craniano. O relatório médico divulgado no dia 29 de junho dizia que "Roberto Jefferson não levanta mais da cama, chora a todo instante e tem alucinações“.

Vale ressaltar que o ex-parlamentar tem 70 anos, e já passou por tratamento de câncer no pâncreas, tireóide e cólon.

Jefferson havia descumprido as medidas cautelares do Supremo Tribunal Federal (STF) na prisão domiciliar. Com isso, um pedido de prisão preventiva foi dado, com o ex-deputado atacando os Policiais Federais com fuzil e granadas no momento da prisão.