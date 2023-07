Reprodução/Redes Sociais Matheus Martines Gaidos tinha 27 anos, e morava nos Estados Unidos a cerca de cinco anos

A Polícia Oakland prendeu o principal suspeito de matar o brasileiro Matheus Martines Gaidos, de 27 anos. Eric Loc Elvira foi preso na tarde da última quinta-feira (06), na cidade de Chicado, em Illinois. O homem teria matado Gaidos com um tiro a queima-roupa, no dia 21 de junho, após o jovem elogiar o cachorro, na cidade de Oakland, nos Estados Unidos. As informações foram dadas pelo Departamento de Polícia de Oakland.



A Polícia divulgou as imagens das câmeras de segurança para pedir ajuda à população para encontrar os suspeitos. Além de Eric, as imagens mostram uma mulher que estaria na calçada no momento do disparo. Durante o anúncio, o Departamento informou que ela já foi identificada e não é mais considerada como procurada.

O caso



O brasileiro foi morto com um tiro à queima-roupa em Oakland, nos Estados Unidos. A fatalidade aconteceu após uma discussão entre Gaidos e um homem que passeava com a companheira e um cachorro, no dia 21 de junho.

Gaidos trabalhava como entregador de flores. O jovem teria avistado um cachorro com um casal, durante uma entrega, e fez um elogio sobre o animal. O comentário acabou não sendo bem recebido pelo tutor, e gerou uma discussão entre os dois.

O homem deu então um tapa na cara de Gaidos, que revidou jogando as flores nele. Após isso, o tutor deu um tiro à queima-roupa no entregador. Ele foi socorrido, mas acabou não resistindo aos ferimentos.

Matheus morava em São Francisco há cerca de cinco anos. Ele teria se mudado por conta da violência no Brasil, segundo a mãe. Ele planejava voltar para visitar o Brasil em dois meses.