Carlos Umberto De Grandis/Flickr Avião desaparecido no Paraná tem matrícula PT-JZC





A Força Aérea Brasileira (FAB) informou, nesta sexta-feira (7), que encontrou o avião que estava desaparecido desde segunda-feira (3) com três pessoas a bordo . A aeronave decolou na cidade de Umuarama e tinha Pranaguá como destino final.



O veículo do modelo Piper Arrow foi encontrado em uma região próxima ao Pico Canavieiras, na região da Serra do Mar. As três pessoas que estavm na aeronave foram encontradas sem vida.

Duas vítimas eram servidores da Casa Civil do governo: Felipe Furquim, de 35 anos, e Heitor Guilherme Genowei Junior, de 42 anos. Já o piloto da aeronave foi identificado como Jonas Borges Julião, de 37 anos.

O governador paranaense, Ratinho Junior, usou as suas redes sociais para lamentar a morte dos cidadãos que embarcaram na aeronave matrícula PT-JZC. Ele se solidarizou com as famílias das vítimas.

"Nesse trágico acidente aeronáutico perdi amigos que acreditavam arduamente na nossa gestão. Deixo toda a minha solidariedade às famílias nesse momento de intensa dor", escreveu na sua conta oficial do Twitter.



Nesse trágico acidente aeronáutico perdi amigos que acreditavam arduamente na nossa gestão. Deixo toda a minha solidariedade às famílias nesse momento de intensa dor. — @ratinho_jr (@ratinho_jr) July 7, 2023





O avião decolou em Umuarama às 07h50 e a previsão era de que pousasse na cidade de Paranaguá por volta das 12h24, mas o sinal com os centros de controle foi perdido aproximadamente às 12h15.



Oficiais tanto do Corpo de Bombeiros do Paraná como da FAB classificaram a região do acidente como um "ambiente extremamente dificultoso" e com uma "área de difícil acesso", o que dificultou as investigações no local.