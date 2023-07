Benjamin Ballande/Flickr Avião desaparecido no Paraná é do modelo Piper Arrow





Um avião de pequeno porte sumiu do radar nesta segunda-feira (3) no Paraná . A aeronave decolou na cidade de Umuarama e tinha Paranaguá como destino, contudo, desapareceu na região da Serra do Mar.

A decolagem no Aeroporto Regional Orlando de Carvalho, em Umuarama, ocorreu por volta das 7h50 e, de acordo com o governo paranaense, o piloto e as outras duas pessoas que estavam no bimotor do modelo Piper Arrow são servidores do governo estadual.

O avião desapareceu dos radares às 10h14, tendo emitido o último sinal quando estava na região da Limeira. A previsão era de que o veículo chegasse ao destino às 10h24.

Buscas começaram a ser realizadas a partir do momento que as autoridades tomaram conhecimento do desaparecimento, e helicópteros do Batalhão de Operações Aéreas da Polícia Militar do Paraná e da Casa Militar foram utilizados.





A Força Aérea Brasileira (FAB) e o Centro Integrado de Defesa Aérea e Controle de Tráfego Aéreo também foram enviadas para auxiliar nas buscas pelo avião que sumiu dos radares. Até o momento não foram encontradas as pessoas desaparecidas.

Em nota enviada ao iG, a FAB disse que o Centro de Coordenação de Salvamento Aeronáutico (Salvaero) foi informado do possível incidente no início da tarde, e que o avião que foi enviado para o Paraná saiu de Campo Grande (MS).

"Por volta das 16h30, uma aeronave SC-105 Amazonas, do Segundo Esquadrão do Décimo Grupo de Aviação (2º/10º GAV) - Esquadrão Pelicano, decolou de Campo Grande (MS) para atuar nas buscas. Elas foram iniciadas assim que a aeronave se aproximou da região, estendendo-se, inclusive, durante a noite", pontuou na nota.



A Infracea Aeroportos, administradora do Aeroporto de Umuarama-PR, emitiu um comunicado destacando que o Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos foi notificado pelo local assim que foi recebida a informação de que aeronave matrícula PT-JZC não realizou o pouso planejado.

"Após recebermos informação de que aeronave não realizou o pouso planejado, o Órgão responsável pela investigação, SERIPA V (Órgão Regional do CENIPA – Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos), foi imediatamente informado e está procedendo às investigações e procedimentos previstos", escreveu.