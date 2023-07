Marcelo Camargo/Agência Brasil - 30/07/2021 SP registra segunda madrugada mais fria do ano

A cidade de São Paulo registrou a segunda madrugada mais fria do ano nesta terça-feira (4), com os termômetros marcando 9,8ºC, segundo o Centro de Gerenciamento de Emergências Climáticas (CGE). A mínima absoluta foi identificada no distrito de Marsilac, na extrema Zona Sul da capital, que marcou 3,5ºC



A temperatura média da região central da cidade foi de 11,8ºC.

O índice registrado em Marsilac é o menor desde o início do inverno, mas não chega a ser o recorde do ano. A madrugada mais fria da capital em 2023 foi em 17 de junho, quando os termômetros marcaram 8,5ºC.

As temperaturas de hoje se igualam ao do dia 16 de maio, quando a mínima foi de 9,8ºC, com mínima absoluta de 3,9ºC, na estação meteorológica Capela do Socorro-Parelheiros.

Ao longo do dia, é esperado que haja predomínio de sol entre poucas nuvens, com ligeira elevação das temperaturas no período da tarde, conforme o CGE. A máxima de hoje é de 21ºC e os percentuais de umidade do ar giram em torno dos 45%. Não há previsão de chuvas.

No entanto, a Defesa Civil mantém o estado de atenção para baixas temperaturas na capital paulista desde as 11h45 do último dia 23.