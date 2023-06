Reprodução/PC-SP Imagem da câmera de segurança divulgada pela Polícia Civil

A 9ª Delegacia de Defesa da Mulher prendeu um homem suspeito de atacar mulheres no parque Cidade Toronto, no bairro City América, em Pirituba, zona noroeste da capital paulista.

Foram ao menos 10 denúncias contra o rapaz de 18 anos de idade. De acordo com as vítimas, o homem as perseguiam enquanto elas praticavam exercícios físicos nos arredores do parque. Nesses ataques, ele dava tapas e chineladas nas mulheres e tentava beijá-las à força.

O homem foi identificado por meio de câmeras de segurança. Em vídeo divulgado pela Polícia Civil, ele aparece perseguindo as vítimas. Ele foi preso nesta quarta-feira (28) e confessou o crime.