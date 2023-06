Roberto Parizotti/FotosPublicas Frio em SP

A cidade de São Paulo registrou a madrugada mais fria deste ano neste sábado (17). A temperatura mínima foi de 8,5ºC, segundo o Centro de Gerenciamento de Emergências (CGE). Ainda, a mínima absoluta foi de 4,3ºC, no extremo da Zona Sul da capital paulista.

Até este sábado, a madrugada mais fria ocorreu no dia 16 de maio, chegando a média mínima de 9,8°C e a mínima absoluta de 3,9°C, na estação meteorológica Capela do Socorro-Parelheiros.





Previsão do tempo

O sábado será marcado por sol e variação de nuvens, segundo o CGE. No entanto, por conta da massa de ar polar presente na cidade, as temperaturas não sobem muito. A máxima de hoje é de 17ºC.

O domingo (18) será frio também. Os termômetros devem oscilar entre 10°C e 18°C, com nebulosidade no fim do dia.

Na segunda-feira (19), a previsão é de garoa na madrugada e pela manhã. A mínima será de 11°C e máxima de 19°C.

