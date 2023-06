ELLA DON / Unsplash PF identificou dez vítimas de tortura virtual pelo aplicativo Discord

Operação da Polícia Federal (PF) identificou ao menos 10 vítimas de tortura virtual pelo aplicativo de mensagens e chamadas Discord. Elas eram chantageadas, segundo a PF, a cumprir desafios e, caso não aceitassem, teriam fotos íntimas vazadas.

O caso foi revelado pelo programa Fantástico , da TV Globo , nesse domingo (25). Um dos criminosos, Izaquiel Tomé dos Santos, conhecido como Dexter, admitiu ter chantageado as garotas para que elas se mutilassem. Ele está preso desde abril.

Ao jornal, uma das vítimas dele, de 15 anos, detalhou a situação. "Ele mandava cortar o nome dele nas partes íntimas e ficava falando que, se eu não fizesse tal coisa em tal hora, ele iria me expor".

Na última sexta-feira (23), a PF prendeu dois criminosos que agiam dessa forma no aplicativo . Um terceiro foi identificado: Carlos Eduardo, conhecido como DPE, mas ele está foragido.

Além da responsabilização dos agressores, o Ministério Público de São Paulo também investiga a própria plataforma, devido à falta de segurança do aplicativo.

O chefe de segurança do Discord, Clint Smith, disse que a empresa trabalha para remover conteúdos que contenham discurso de ódio ou que sejam inadequados.

"O Discord não tolera comportamento odioso. Somos um produto gratuito para mais de 150 milhões de usuários ao redor do mundo. De tempos em tempos, conteúdo e comportamento ruim vão acontecer. Trabalhamos ativamente para remover esse conteúdo", afirmou. "A vasta maioria das interações de brasileiros usando Discord são positivas e saudáveis. Nós somos proativos e investigamos grupos que podem estar envolvidos em ameaças a crianças e trabalhamos para tirar esses agentes ruins da plataforma."

