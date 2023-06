redacao@odia.com.br (Estadão Conteúdo) Bolsonaristas roubaram munições do sargento e chaves de duas motos da Polícia Militar do DF.

De acordo com informações do Metrópoles , um sargento da Polícia Militar do Distrito Federal disse em depoimento à Polícia Civil que bolsonaristas que invadiram e depredaram as sedes dos Três Poderes no dia 8 de janeiro roubaram munição e chaves de motos da PM.

O sargento Vandré Silva Coelho afirmou que o roubo ocorreu no momento em que ele prendeu dois bolsonaristas que estavam com tacos de madeira, bolas de gude, estilingues e balaclavas. Enquanto Coelho os prendiam, outros golpistas roubaram as chaves de duas motos da PM e as munições de sua arma.

As duas pessoas que foram presas por Coelho disseram que as armas que carregaram até os atos do dia 8 eram para “se defender de petistas”.