Rovena Rosa/Agência Brasil - 12/04/2023 Plataforma de trens na estação da Luz

Um maquinista da CPTM atirou contra dois colegas de trabalho na tarde desse domingo (25), em uma sala na área interna da Estação da Luz, na capital paulista. Um não resistiu aos ferimentos e morreu na Santa Casa. O atirador fugiu em seguida.

De acordo com a CPTM, a primeira vítima, um maquinista que atuava na companhia há 31 anos, foi levada ao Hospital Sancta Maggiore com um ferimento no pé e está sob cuidados médicos.

A segunda vítima, que morreu, era supervisor de tração e trabalhava há 23 anos na CPTM.

A ocorrência foi registrada no 2⁰ DP (Bom Retiro). O responsável pelos tiros trabalhava na empresa há 11 anos e teria efetuado os disparos ao iniciar o turno de trabalho ontem.

A CPTM disse colaborar com os policiais para descobrir a motivação do crime. "A Assistência Social da companhia está dando suporte aos familiares do supervisor que morreu e acompanhando o maquinista ferido", informou.

Nas redes sociais, a CPTM disse "lamentar profundamente a trágica perda de um dos nossos colegas de equipe em um ato de violência chocante". "Estamos de luto pela vida que foi tragicamente interrompida e nos solidarizamos com a família, amigos e colegas que estão sofrendo com essa terrível perda", escreveu.

"É momento de nos unirmos enquanto enfrentamos essa perda devastadora como uma comunidade. Descanse em paz, nosso querido colega. Você será lembrado com carinho e saudade."



O iG também entrou em contato com a Polícia Civil e aguarda mais informações sobre o caso.

Entre no canal do Último Segundo no Telegram e veja as principais notícias do dia no Brasil e no Mundo. Siga também o perfil geral do Portal iG.