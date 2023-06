redacao@odia.com.br (Estadão Conteúdo) Aliados lançam 'vaquinha' por Bolsonaro e pedem Pix para pagar 'diversas multas em processos'







Parlamentares e influenciadores bolsonaristas iniciaram na noite desta sexta-feira (23) uma campanha pedindo contribuições em dinheiro para ajudar o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) a pagar multas em processos judiciais. Entre os parlamentares que pediram contribuições estão os deputados federais Nikolas Ferreira (PL-MG), Mário Frias (PL-SP), Gustavo Gayer (PL-GO), André Fernandes (PL-CE) e o deputado estadual Bruno Engler (PL-MG).



"O presidente está recebendo diversas multas em processos absurdos por todo o país, qualquer valor já ajuda!", disseram os deputados nas redes sociais.



O ex-chefe da Secretaria de Comunicação da Presidência e atual assessor de Bolsonaro, Fabio Wajngarten, confirmou a chave Pix do ex-presidente nas redes sociais, divulgando o CPF de Bolsonaro e indicando que sua conta é do Banco do Brasil. Procurado, Wajngarten disse que a ideia da campanha não partiu do ex-presidente

No dia 14 de junho, uma ordem judicial emitida pelo sistema jurídico de São Paulo determinou a indisponibilidade de uma quantia superior a quinhentos mil reais nas contas bancárias de Bolsonaro devido ao descumprimento das medidas sanitárias impostas durante a pandemia de Covid-19, especificamente a obrigatoriedade do uso de máscaras. O montante da dívida acumulada por Bolsonaro junto ao governo estadual ultrapassa a marca de um milhão de reais.



Atualmente, além do salário de R$ 39 mil que Bolsnoaro recebe por ser presidente de honra do PL, o ex-presidente conta com o valor da aposentadoria do Exército e da Câmara dos Deputados. O total recebido mensalmente pelo ex-presidente é cerca de R$ 75 mil.