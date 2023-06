Twitter/@caioborgesink - 23.06.2023 O capixaba tatuou o submarino Titan na manhã da última quinta-feira (22)

O empresário capixaba Wilber Bottocim, de 33 anos, chocou a internet aao divulgar a tatuagem feita na manhã de quinta-feira (22): o submarino Titan , que implodiu durante expedição aos destroços do Titanic , deixando cinco mortos.

O empresário teria feito o desenho na perna horas antes do comunicado da Guarda Costeira confirmando a morte dos tripulantes. Ele é de Villa Velha, no Espírito Santo.



Hombre se tatúa en el brazo a Titán, el submarino que se perdió en el fondo del mar cuando se dirigía a los restos del Titánic pic.twitter.com/OZOrTxKCo8 — Janosik García (@Janosikgarciaz) June 23, 2023





Segundo o tatuador que fez o desenho, Marcelo Venturini, o empresário estava preenchendo a perna com tatuagens com temática de fundo do mar. Com isso, Venturini deu a ideia de registrar na pele do capixaba o submersível Titan.

O empresário explicou que a ideia foi aceita na hora e disse que não se trata de "comemorar a tragédia, mas futuramente, alguma coisa repercutir [eu falar] 'pô, tatuei esse submarino'. Minha intenção já era fazer um submarino, eu nem imaginava que ia repercutir".

Na internet, a tatuagem repercutiu após a postagem do resultado no Instagram e Twitter do tatuador . Diversos internautas reagiram de forma negativa. A publicação foi retirada do ar por Venturini.





O submarino que desapareceu no domingo com cinco pessoas a bordo sofreu uma "implosão catastrófica", resultando na morte de todos os ocupantes.