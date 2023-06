redacao@odia.com.br (IG) Julgamento será retomado na próxima terça-feira (27).

O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) elogiou nesta sexta-feira (23) o trabalho do ministro Raul Araújo, do TSE, e disse esperar a possibilidade do ministro pedir vista. A entrevista foi dada à Rádio Gaúcha Atualidade.

O pedido de vista provocaria a prorrogação da análise, o que significaria um atraso no julgamento. De acordo com as novas diretrizes do TSE, se houver a suspensão, o processo deve ser devolvido em até 60 dias.

De acordo com reportagem do UOL, Bolsonaro avaliou a possibilidade como algo positivo: “O primeiro a votar depois do relator é o ministro Raul, conhecido por ser um jurista que tem bastante apego à lei, apesar de estar num tribunal político. Há possibilidade de pedir vista, é bom porque ajuda a gente a clarear os fatos”.

Durante a entrevista, Bolsonaro manifestou desejo de se reeleger e continuar na carreira política “enquanto condições físicas e mentais permitirem”.

O julgamento do ex-presidente no TSE, que começou na última quinta-feira (22), está suspenso até terça (27).

O Ministério Público Eleitoral defende a inelegibilidade de Bolsonaro e apontou a reunião com embaixadores como uma "manobra eleitoreira".

Os aliados de Bolsonaro

Os aliados do ex-presidente acreditam que ele acabará sendo condenado pelo TSE (Tribunal Superior Eleitoral) e ficará inelegível pelos próximos oito anos. Se antes a aposta era de que a decisão não fosse unânime, já que contavam com o voto contra a condenação pelo ministro Nunes Marques, agora já há certo pessimismo.

No momento, Bolsonaro está buscando apoio do ministro Raul Araújo por sua relação com Marques estar abalada. Desde que “fofocas” recentes desagradaram o ministro, o ex-presidente tem se mobilizado para reverter esse cenário.

